Поверья и приметы 29 марта 2024 года связаны с Савиным днем Ирина ЛысенкоДревние уверения и метеорологические знамения в пятницу, 29 марта 2024 года, берут свое начало от особого праздника на Руси — Савина дня.
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