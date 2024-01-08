Подписи еще из 13 регионов в поддержку выдвижения Путина поступили в его штаб

ТАСС/Александр Рюмин Подписи в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина еще из 13 регионов России поступили в его Центральный избирательный штаб, передает 8 января корреспондент "Известий" Кирилл Воробьев.
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