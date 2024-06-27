Genesis представил гоночное купе и обновленный электроседан[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Корейский премиум-бренд Genesis выступил на автосалоне в Пусане без громких премьер, однако кое-какие новинки все же показал.
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