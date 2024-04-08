Набиуллина заявила о возможном снижении ключевой ставки во втором полугодии

Председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор, возможно, начнет снижать ключевую ставку во второй половине текущего года с 16% годовых, если будет наблюдаться устойчивое замедление инфляции.
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