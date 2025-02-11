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Царьград

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Трамп заявил, что Украина однажды может стать частью России

Трамп заявил, что Украина однажды может стать частью России

Президент США Дональд Трамп допустил, что Украина может стать частью России.Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп не скрывает, что хочет вернуть назад вложенные администрацией Джо Байдена в Украину деньги.

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