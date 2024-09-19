Наркотики внутри конфет обнаружили у гражданки Узбекистана в Мангистау

На таможенном посту «Тажен» департамента государственных доходов по Мангистауской области, дислоцированного на казахстанско-узбекистанской государственной границе, пресечены попытки провоза, предположительно, наркотических средств иностранными гражданами.
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