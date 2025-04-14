Сила в правде
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Сила в правде

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Бюджет движения денежных средств: важность долгосрочного планирования

Бюджет движения денежных средств: важность долгосрочного планирования

Бюджет движения денежных средств (БДДС) представляет собой один из ключевых инструментов управленческого учета, который позволяет предприятиям не только видеть текущее состояние ликвидности, но и прогнозировать будущие потоки денежных средств.

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