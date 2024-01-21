5 января в ГУО ´Средняя школа № 19 г. Бобруйска´ методическое объединение учителей математики, информатики, физики и астрономии провело урок для взрослых ´Новогодние приключение через практико-ориентированные задачи´, целью которого являлась развитие творческого мышления и способности применять точные науки в реальной жизни.