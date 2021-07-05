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Почему лес в России уничтожают не китайцы, а российские чиновники?

Почему лес в России уничтожают не китайцы, а российские чиновники?

С 1 июля во всех регионах России начала действовать электронная система ЛесЕГАИС, призванная упорядочить оборот древесины.

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Матвеич
Когда придёт каюк лесам, то исчезнет ВОДА! Посмотрите, что стало с Бурятией... Нет бы дать российским лесам настоящего ХОЗЯИНА, а пришли одни только хищники, живущие по принципу - "после нас хоть потоп!".
Арсен Межлумов
Нам ельцинисты в лице Гайдара и Чубайса говорили, что эффективность экономики может быть достигнута только когда она кажется в руках частных хозяев. Раздали всё в частные руки, задарма, чтобы скорее "хозяин" объявился. И что? Убили бОльшую часть производства. Новые хозяева или разграбили, обанкротили и кинули доставшиеся им производства, или перепродали их иностранцам, или продолжают эксплуатировать, преследуя лишь личные интересы и личную наживу, уводя правдами-неправдами доходы за рубеж. Неужели опыта перевода гос. промышленности в частные руки не хватило, чтобы сделать вывод, что настоящим хозяином леса может быть только государство в лице лесхозов - государственных органов управления лесным хозяйством, а передача леса в аренду частникам это только усиливать коррупциогенность этой отрасли и равносильно передаче супруги в аренду - не получишь ни арендных платежей, ни супруги, одни неприятности. Период восстановления леса очень длинный (25-50-70 лет), чтобы передавать его в аренду частникам и, как говорят, "за этот период или ишак сдохнет или хозяин" и ни с кого ничего не спросишь.

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