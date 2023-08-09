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«Ювентус» подписал за 2 млн евро 20-летнего защитника Уругвая и «Валенсии Б» Гонсалеса

«Ювентус» подписал за 2 млн евро 20-летнего защитника Уругвая и «Валенсии Б» Гонсалеса

«Ювентус» объявил о трансфере центрального защитника «Валенсии Б» Факундо Гонсалеса. Туринцы подписали с 20-летним дебютантом сборной Уругвая контракт до июня 2026 года.

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