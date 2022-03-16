Войска Украины устроили обстрел по Александровке в ДНР

По информации Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донецкой народной республике, 16 марта в 10:25 войска Украины ударили по Александровке в ДНР тремя снарядами калибром 122 миллиметра — сообщает РИА Новости.