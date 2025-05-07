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Прогноз погоды в Крыму на среду

Прогноз погоды в Крыму на среду

Прогноз погоды в Крыму на среду.• Симферополь: +23°, дождь• Севастополь: +20°, дождь• Ялта: +16°, дождь• Алушта: +17°, дождь• Евпатория: +18°, дождь• Саки: +20°, дождь• Бахчисарай: +21°, дождь• Джанкой: +22°, дождь• Судак: +16°, дождь• Феодосия: +16°, дождь• Керчь: +16°.

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