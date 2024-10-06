Новый фронт против России: НАТО готовит мощный удар с севера

Политический эксперт Юрий Баранчик вновь озвучил опасения относительно удара НАТО по северу России. Он заявил, что противник может сделать любой, даже самый непредсказуемый ход, и назвал основные сценарии дальнейшего развития противостояния с Североатлантическим альянсом.