Новый фронт против России: НАТО готовит мощный удар с севера

Политический эксперт Юрий Баранчик вновь озвучил опасения относительно удара НАТО по северу России. Он заявил, что противник может сделать любой, даже самый непредсказуемый ход, и назвал основные сценарии дальнейшего развития противостояния с Североатлантическим альянсом.
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