«Коммерсантъ» узнал о проблемах российских платформ с переносом видео с YouTube

https://www.forbes.ru/tekhnologii/522702-kommersant-uznal-o-.YouTube стал активно блокировать трафик при переносе роликов на российские платформы, из-за этого они вынуждены использовать зарубежные VPN для скачивания видео, пишет «Коммерсантъ».
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