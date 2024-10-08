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Журнал о бизнесе и инвестициях

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«Коммерсантъ» узнал о проблемах российских платформ с переносом видео с YouTube

https://www.forbes.ru/tekhnologii/522702-kommersant-uznal-o-.YouTube стал активно блокировать трафик при переносе роликов на российские платформы, из-за этого они вынуждены использовать зарубежные VPN для скачивания видео, пишет «Коммерсантъ».

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