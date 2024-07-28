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Кандидат наук встала на защиту гинеколога, которого осудили за смерть пациентки

Кандидат наук встала на защиту гинеколога, которого осудили за смерть пациентки

Кандидат наук, врач высшей категории, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета ЧГМА Марина Мочалова высказалась в своем Telegram-канале по поводу приговора, вынесенному акушеру-гинекологу за смерть пациентки.

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