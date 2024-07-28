Кандидат наук встала на защиту гинеколога, которого осудили за смерть пациентки

Кандидат наук, врач высшей категории, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета ЧГМА Марина Мочалова высказалась в своем Telegram-канале по поводу приговора, вынесенному акушеру-гинекологу за смерть пациентки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии