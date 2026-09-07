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Садовод Туманов назвал бархатцы естественной защитой моркови от вредителей

Садовод Туманов назвал бархатцы естественной защитой моркови от вредителей

Некоторые цветы могут не только дарить аромат и красоту на клумбе, но и отпугивать вредителей. Такими могут быть бархатцы, которые способны защитить другие огородные культуры, рассказал 360.

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