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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радулов о работе с Хартли в «Локомотиве»: «Первое время не совсем понимали, чего хочет Боб. Но не было такого, чтобы какая-то оппозиция в команде появилась»

Форвард « Локомотива » Александр Радулов сказал, что игроки никогда не выступали против Боба Хартли , возглавлявшего команду в чемпионском сезоне-2025/26.

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