Аферисты обокрали народную артистку России Веру Васильеву

muzcomedy.ru/официальный сайт Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии Мошенники обманули народную артистку России и актрису петербургского Театра музыкальной комедии Веру Васильеву на 215 тысяч рублей.
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