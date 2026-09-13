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Утренний напиток как психологический портрет: что могут рассказать о вас кофе, чай, маття или пуэр

Утренний напиток как психологический портрет: что могут рассказать о вас кофе, чай, маття или пуэр

Хотите узнать человека за пять минут? Спросите, что он пьет по утрам. В одном выборе таится сразу несколько намеков на его характер, отношение к себе и к жизни, темперамент и привычный ритм дня.

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