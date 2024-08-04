"Истребители F-16 прибыли на Украину". Британцы о реакции Путина: Два варианта развития СВО - о чём предупреждал Лавров весь мир?

ФОТО: Коллаж Царьграда Западные издания одно за другим со ссылкой на чиновников Пентагона и НАТО подтверждают - "истребители F-16 прибыли на Украину", и ВСУ провели пробные полёты на западной части страны.
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