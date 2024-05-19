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Индия резко увеличила закупки алмазов из России

Индия резко увеличила закупки алмазов из России

В марте текущего года Индия значительно увеличила импорт российских алмазов. По информации индийского министерства промышленности и торговли, покупки превысили уровень предыдущего года более чем в два раза, достигнув отметки в 728 тыс.

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