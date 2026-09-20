Макрон: Сен-Пьер и Микелон являются французской территорией

Сен-Пьер и Микелон являются французской территорией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Так он прокомментировал опубликованную президентом США карту, где этот регион обозначен как американский, поясняет газета 20 Minutes.
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