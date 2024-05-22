Матвиенко заявила о растущем интересе туристов к Псковской области

В структуре экономики Псковской области туризм должен стать важным направлением для инвестиций, которые «обязательно окупятся, учитывая, в том числе, и удобное расположение области как для российских туристов, так и для наших гостей из Белоруссии».
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