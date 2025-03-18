«Каролина» предложит контракт Марнеру, если форвард выйдет на рынок (Пьер ЛеБрюн)

Об этом сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн. Ранее стало известно, что «Торонто» обсуждал с игроком возможность его включения в сделку с «Харрикейнс», в рамках которой клуб мог бы заполучить форварда Микко Рантанена, в итоге перешедшего в «Даллас».