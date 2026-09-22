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Перенес инсульт вдали от дома: подробности смерти актера Шулькина

Перенес инсульт вдали от дома: подробности смерти актера Шулькина

Актер Дмитрий Шулькин, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», скончался на 86-м году жизни. О планах каскадера, тяжелой болезни и похоронах рассказал его друг и коллега Сергей Мишнев газете aif.

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