Ральф Рангник: «У «МЮ» еще есть шанс на выход в ЛЧ. Больше не можем позволить себе терять очки»

Ральф Рангник считает, что «Манчестер Юнайтед» еще может выйти в Лигу чемпионов. «Если мы посмотреть на текущую ситуацию в таблице, то понятно, что мы больше не можем позволить себе терять очки.

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