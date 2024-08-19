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Китай

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Вывод Тайваня по февральскому инциденту с рыболовецким судном неприемлем - Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня

Пекин, 17 августа /Синьхуа/ -- Континентальная часть Китая не согласится с выводами, к которым пришли местные органы власти Тайваня по итогам расследования февральского инцидента с рыболовецким судном со смертельным исходом, заявила в пятницу официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.

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