Рогов сообщил о наступлении ВС России северо-западнее Курахово

Российские военные успешно наступают северо-западнее Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает РИА Новости.
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