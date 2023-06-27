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Макдэвид в 4-й раз стал лучшим игроком сезона НХЛ по версии хоккеистов. Он сравнялся с Лемье, впереди лишь Гретцки

Капитан «Эдмонтона» стал обладателем награды по итогам регулярного чемпионата НХЛ.  Приз имени Теда Линдсея вручается самому выдающемуся игроку в сезоне по итогам голосования членов Ассоциации игроков.

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