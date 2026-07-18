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Аргументы и Факты

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ВСУ опубликовали фейк о поднятии флага в Константиновке

ВСУ опубликовали фейк о поднятии флага в Константиновке

Минобороны России заявило, что опубликованное украинской стороной видео с поднятием флага Украины на одном из зданий в Константиновке Донецкой Народной Республики является постановочным и не соответствует действительности.

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