ВСУ опубликовали фейк о поднятии флага в Константиновке

Минобороны России заявило, что опубликованное украинской стороной видео с поднятием флага Украины на одном из зданий в Константиновке Донецкой Народной Республики является постановочным и не соответствует действительности.
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