Александр Карелин: Запад пытается скрыть, что уважает Путина

Западные страны уважают президента Владимира Путина, хотя и пытаются это скрыть. Такое мнение высказал член Комитета Совета Федерации по международным делам Александр Карелин в ходе заседания инициативной группы по выдвижению кандидатуры Путина на выборы президента России в штабе Народного фронта.