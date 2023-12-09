Александр Карелин: Запад пытается скрыть, что уважает Путина

Западные страны уважают президента Владимира Путина, хотя и пытаются это скрыть. Такое мнение высказал член Комитета Совета Федерации по международным делам Александр Карелин в ходе заседания инициативной группы по выдвижению кандидатуры Путина на выборы президента России в штабе Народного фронта.
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