Уничтожены старшие офицеры ВСУ (ФОТО)

За прошедшую неделю в зоне проведения спецоперации были уничтожены несколько старших офицеров ВСУ: ▪️полковник Олексюк Игорь Петрович — начальник командного центра ОТГ «Восток»; ▪️полковник Погорелый Юрий Викторович — летчик-истребитель 114 бригады; тактической авиации ВВС ВСУ; ▪️полковник Мельник Юрий Алексеевич — офицер сухопутных войск ВСУ; ▪️полковник Берлявский Александр Анатольевич — офицер военного управления; оперативно-тактического уровня ВВС ВСУ; ▪️подполковник Бова Олег Викторович — офицер сухопутных войск ВСУ.
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