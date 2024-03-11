Sophias Selfies

Имя: София Фамилия: Селфи Имя: Софиас Селфи Национальность: британец Родилась: 20 февраля 1996 г. Страна: Англия, Великобритания Цвет волос: Красный Цвет глаз: синий/зеленый Размеры: (США) 32-25-34 (ЕС) 81-63,5-86 Рост: 5,4; 162 см Селфи Софии в Instagram – @sophiasselfies Селфи Софии в TikTok – @sophias.
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