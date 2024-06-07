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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейсон Кидд: «Нам нужно двигать мяч. Он слишком часто застревал в чьих-то руках»

«Даллас» стал 3-й командой НБА за последние 58 лет, у которой меньше 10 передач в игре финала. «Надо отдать должное «Селтикс».

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