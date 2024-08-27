3 июля Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) выдала предупреждения этим операторам о необходимости отменить дополнительную плату в Крыму и Севастополе: "Речь идёт о взимании дополнительной платы сверх абонентской при нахождении абонента на территории Республики Крым и города Севастополя.
МТС с «Билайном» и «МегаФоном» отказались убрать наценки на сотовую связь в Крыму; возбуждено дело
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Tania Еременко
А сколько СБЕР не хотел работать в Крыму, благодаря грефу?
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3 час.
Nikolia Vovchenko
Всё по аналогии с "нашими"банками.Все они только числятся российскими,потому как "стригут здесь бабло" и руководство"на вывеске" как бы русское...,но есть ещё и "некоторое "количество западных инвесторов с "простыми" иностранными директорами, которые не питают дружественных чувств к нашей стране,вот они то якобы и "делают погоду"(как говорят "по секрету""наши"директора)...
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1 час.
Николай Кузнецов
Было такое, и на это смотрели сквозь пальцы.
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1 час.
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