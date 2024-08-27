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МТС с «Билайном» и «МегаФоном» отказались убрать наценки на сотовую связь в Крыму; возбуждено дело

МТС с «Билайном» и «МегаФоном» отказались убрать наценки на сотовую связь в Крыму; возбуждено дело

3 июля Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) выдала предупреждения этим операторам о необходимости отменить дополнительную плату в Крыму и Севастополе: "Речь идёт о взимании дополнительной платы сверх абонентской при нахождении абонента на территории Республики Крым и города Севастополя.

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Комментарии
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Tania Еременко
А сколько СБЕР не хотел работать в Крыму, благодаря грефу?
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3 час.
Nikolia Vovchenko
Всё по аналогии с &quot;нашими&quot;банками.Все они только числятся российскими,потому как &quot;стригут здесь бабло&quot; и руководство&quot;на вывеске&quot; как бы русское...,но есть ещё и &quot;некоторое &quot;количество западных инвесторов с &quot;простыми&quot; иностранными директорами, которые не питают дружественных чувств к нашей стране,вот они то якобы и &quot;делают погоду&quot;(как говорят &quot;по секрету&quot;&quot;наши&quot;директора)...
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1 час.
Николай Кузнецов
Было такое, и на это смотрели сквозь пальцы.
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1 час.

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