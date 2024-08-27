МТС с «Билайном» и «МегаФоном» отказались убрать наценки на сотовую связь в Крыму; возбуждено дело

Nikolia Vovchenko

Всё по аналогии с "нашими"банками.Все они только числятся российскими,потому как "стригут здесь бабло" и руководство"на вывеске" как бы русское...,но есть ещё и "некоторое "количество западных инвесторов с "простыми" иностранными директорами, которые не питают дружественных чувств к нашей стране,вот они то якобы и "делают погоду"(как говорят "по секрету""наши"директора)...