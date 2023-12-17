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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валерий Каменский: «Нужно делать КХЛ популярнее. Если она будет сильная и зрелищная, ИИХФ сама за нами потянется. Тогда мы будем предлагать условия, чтобы участвовать в турнирах»

Ранее независимый дисциплинарный совет ИИХФ отклонил апелляции ЦСКА и Ивана Федотова на решение об отстранении вратаря.

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