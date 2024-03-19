Вернувшиеся в РФ корейские кроссоверы «сметают» из автосалонов

На прошлой неделе в столичных автосалонах начали появляться автомобили Solaris HC – такое название получили кроссоверы, ранее известные в России как Hyundai Creta и собирающиеся на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.
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