Telegram Info: уязвимость в Telegram позволяет похищать любые документы с ПК

В приложении мессенджера Telegram для компьютеров (Telegram Desktop) обнаружили опасную уязвимость (CVE-2026-107181), позволяющую злоумышленникам похищать файлы с компьютера после перехода по специально подготовленной ссылке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мендель: Зеленски...
- СБ Путин: в России н...
- FT: Франция, ФРГ ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым