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Стере: арест судна «Профессор Молчанов» не является вопросом между Норвегией и Россией

Стере: арест судна «Профессор Молчанов» не является вопросом между Норвегией и Россией

Арест российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене не является вопросом между Норвегией и Россией.

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