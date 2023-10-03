Врач-онколог Черемушкин: вздутие живота и желтая кожа могут быть признаками рака

Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал, что рак поджелудочной железы может проявляться не только очевидными симптомами, но и менее известными признаками, которые могут быть легко приняты за другие проблемы со здоровьем.
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