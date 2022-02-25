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КАНИЩЕВ: «Зениту» нужен сильный голкипер, с хорошим бэкграундом. С Кержаковым, Одоевским или Лантратовым трудно решать серьезные задачи

КАНИЩЕВ: «Зениту» нужен сильный голкипер, с хорошим бэкграундом. С Кержаковым, Одоевским или Лантратовым трудно решать серьезные задачи

С какими проблемам «Зенит» может столкнуться в весенней части сезона, есть ли слабые места в команде и кто сможет составить реальную конкуренцию питерцам в чемпионате РПЛ.

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