Табачный дым - доказанный канцероген.

21 ноября - Всемирный день некурения.Профилактика онкологических заболеванийВ рамках Всемирного дня некурения, профилактики онкологических заболеванийУЗ ´Бобруйская городская поликлиника №2´21 ноября 2024 года с 9.
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