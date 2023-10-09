Сын основателя турецких «серых волков» стал вицепрезидентом ПАСЕ

Депутата правящей в Турции Партии справедливости и развития (АКП) Йылдырыма Тогрула Тюркеша избрали вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы, говорится в сообщении ПАСЕ, опубликованном 9 октября на странице организации в соцсети Х (Twiter).
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