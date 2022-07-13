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Путин и Зеленский представили документы "о путях раздела Украины" – МК

Путин и Зеленский представили документы "о путях раздела Украины" – МК

Близится латентная аннексия Западной Украины Польшей, считает обозреватель MK.RU. На этой неделе президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, все украинцы имеют право получить российское гражданство в упрощенном порядке.

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