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Нетаньяху: Это только начало

Нетаньяху: Это только начало

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздно вечером в пятницу, 13 октября, в своем заявлении для прессы заявил, что действия, которые сейчас предпринимает его страна в отношении врагов – это только начало, и что США.

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