Spacemonitor.ru...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Минцифры опровергло уязвимости на сайте реестра электронных повесток

Минцифры опровергло уязвимости на сайте реестра электронных повесток

Утечек персональных данных граждан не зафиксировано. Авторизация через сайт «Госуслуги» работает корректно, а возможность получить информацию о пользователях с помощью ID-номера отсутствует, сообщили в пресс-службе ведомства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх