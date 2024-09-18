Минцифры опровергло уязвимости на сайте реестра электронных повесток

Утечек персональных данных граждан не зафиксировано. Авторизация через сайт «Госуслуги» работает корректно, а возможность получить информацию о пользователях с помощью ID-номера отсутствует, сообщили в пресс-службе ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)