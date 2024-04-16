Черный вторник испанского футбола! «ПСЖ» и Дортмунд — в полуфинале Лиги чемпионов, «Барселона» и «Атлетико» — на выход

«ПСЖ» разгромил в гостях «Барселону» (4:1), блестяще использовав удаление у соперника, а «Боруссия» выиграла домашнюю перестрелку у «Атлетико» (4:2) благодаря голу и двум передачам Марселя Забитцера и также шагнула в полуфинал Лиги чемпионов, где теперь встретится с парижанами.