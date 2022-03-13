Лэрри Браун: «Джа Морэнт очень напоминает мне Аллена Айверсона»

Бывший главный тренер «Филадельфии» Лэрри Браун сравнил восходящую звезду «Мемфиса» Джа Морэнта с легендой «Сиксерс» Алленом Айверсоном.

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