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ДумаТВ

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Бабаков: ГЧП предполагает разделение ответственности при реализации госзадач

Бабаков: ГЧП предполагает разделение ответственности при реализации госзадач

Государственно-частное партнёрство (ГЧП) — эффективный инструмент реализации государственных задач в различных сферах, который предполагает разделение ответственности, отметил в интервью «Дума ТВ «зампредседателя Госдумы Александр Бабаков («Справедливая Россия»).

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