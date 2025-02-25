С тех пор, как в нашу с вами жизнь плотно вошли такие удобства, как Госуслуги, электронные подписи, дистанционное обслуживание и прочие блага цивилизации, нашего брата стали кидать через колено с завидной регулярностью.
Пусть банк сам мошенникам платит
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Жариков
И почему это банк должен платить мошенникам.ДА и сейчас банк это главный мошенник распихал наши с вами деньги куда не попади 300 миллиард это не мелочь.Банк должен работать на страну а не на ВМФ (всемирный фонд вроде так пишется)
Ответить
7 час.
Свежие комментарии